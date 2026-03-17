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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Calp, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Penthouse 5 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Stockwerk 16/16
Atemberaubendes Strandpenthouse mit privatem Pool, Dachterrasse, Fitnessstudio, beheizten Po…
$1,93M
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