  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Calp
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garage

Penthäuser mit Garage in Calp, Spanien

2 immobilienobjekte total found
Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 303 m²
Der Traum, direkt am Meer zu leben, wird in dieser exklusiven Wohnung direkt am Strand in Ca…
$801,911
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Penthouse in Calp, Spanien
Penthouse
Calp, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 278 m²
Ontdek dit exclusieve appartementsgebouw dat strategisch gelegen is aan het prestigieuze Lev…
$929,937
Immobilienagentur
NOTAR
Sprachen
English, Русский, Latviešu
