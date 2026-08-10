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Apartments mit Pool in Calp, Spanien

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penthäuser
62
1 Zimmer
63
2 Zimmer
282
3 Zimmer
398
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12 immobilienobjekte total found
Wohnung in Calp, Spanien
Wohnung
Calp, Spanien
Entdecken Sie den Inbegriff des Küstenlebens mit diesem außergewöhnlichen Immobilien in eine…
$653,791
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Wohnung 5 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/16
Luxus-Strandwohnung mit großer Terrasse mit Meerblick, gelegen in einem urbanen Resort mit e…
$878,427
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Wohnung in Calp, Spanien
Wohnung
Calp, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Entdecken Sie zwei oder drei Schlafzimmerwohnungen in Calpe, Alicante, einem Küstengemach, d…
$449,048
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Wohnung in Calp, Spanien
Wohnung
Calp, Spanien
Fläche 107 m²
Casamayor präsentiert: Calpe, Luxus und Exklusivität gegen das Mittelmeer In Casamayor sind…
$973,116
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 7
Wunderschönes Apartment in Strandnähe mit Terrasse, tollem Blick auf das Meer und vielen ers…
$514,360
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Wohnung 5 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 133 m²
Stockwerk 4/16
Premium-Apartment mit atemberaubendem Meeresblick, gelegen in einem Elite-Resort mit Wellnes…
$695,249
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Wohnung in Calp, Spanien
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Calp, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Entdecken Sie moderne Zwei- oder Dreizimmerwohnungen in Calpe, Alicante, einem Kustenjuwel, …
$449,048
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Wohnung in Calp, Spanien
Wohnung
Calp, Spanien
Entdecken Sie das Beste des Kustenlebens mit dieser aussergewohnlichen Immobilie, die sich i…
$653,791
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Penthouse 5 zimmer in Calp, Spanien
Penthouse 5 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 272 m²
Stockwerk 16/16
Atemberaubendes Strandpenthouse mit privatem Pool, Dachterrasse, Fitnessstudio, beheizten Po…
$1,93M
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Wohnung 4 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/13
Brillante Strandwohnung auf der mittleren Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und h…
$573,173
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 118 m²
Stockwerk 1
Traumhafte Strandwohnung im mittleren Stockwerk mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und a…
$493,384
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Wohnung 3 zimmer in Calp, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Calp, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Stockwerk 6
Fantastische Wohnung mit Terrasse mit Meerblick, Spa-Sanctuary, Paddle-Court, modernem Fitne…
$801,299
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