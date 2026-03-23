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Villen mit Terrasse in Callosa de Segura, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Villa 4 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 267 m²
Exquisite Villa in der Nähe des Meeres mit privatem Pool, Dachterrasse und Garten  Liefer…
$538,132
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