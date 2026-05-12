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Villen mit Bergblick kaufen in Callosa de Segura, Spanien

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Villa 4 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Villa 4 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Exklusive fantastische Villa mit privatem Pool, großer Terrasse und Garage in der Nähe des M…
$1,35M
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