Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Callosa de Segura
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Callosa de Segura, Spanien

;
2 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 1
Luxuriös möblierte Wohnung in der mittleren Etage mit Gemeinschaftspool, großer Terrasse und…
$277,068
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/3
Attraktive Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessstudio …
$382,503
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Wohnung 3 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Etagenzahl 1
Bezugsfertige und möblierte Erdgeschosswohnung mit großem Garten, Pool und Parkplatz in eine…
$287,492
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
AdriastarAdriastar
Penthouse 4 zimmer in Callosa de Segura, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Callosa de Segura, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 235 m²
Stockwerk 3/3
Erstaunlich geräumiges Penthouse mit großer Dachterrasse, Gemeinschaftspool und Fitnessstudi…
$628,979
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen