Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Bay of Cádiz
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Bay of Cadiz, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Cadiz, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Cadiz, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Diese atemberaubende Villa befindet sich in der exklusiven Gemeinde San Roque, Cadiz, innerh…
$10,27M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Bay of Cadiz, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen