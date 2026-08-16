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Häuser in Bay of Cadiz, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 Schlafzimmer in Cadiz, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Cadiz, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Diese atemberaubende Villa befindet sich in der exklusiven Gemeinde San Roque, Cadiz, innerh…
$10,27M
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Immobilienangaben in Bay of Cadiz, Spanien

mit Garten
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