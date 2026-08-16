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Wohnimmobilien in Bay of Cadiz, Spanien

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Cadiz
3
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Cadiz, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cadiz, Spanien
Schlafräume 2
Stunning top floor corner apartment located in the popular urbanization of Las Violetas. T…
$211,612
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Haus 6 Schlafzimmer in Cadiz, Spanien
Haus 6 Schlafzimmer
Cadiz, Spanien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 2 087 m²
Diese atemberaubende Villa befindet sich in der exklusiven Gemeinde San Roque, Cadiz, innerh…
$10,27M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Puerto Real, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Puerto Real, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Fully reformed, completely furnished, even appliances and with the community paid all year. …
$162,713
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Cadiz, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Cadiz, Spanien
Schlafräume 2
Atemberaubende Eckwohnung auf der obersten Etage, in der beliebten Urbanisierung von Las Vio…
$208,563
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Puerto Real, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Puerto Real, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
A completely renovated house, very bright and cozy. 2 ° floor without an elevator. It is loc…
$155,119
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Eigenschaftstypen in Bay of Cadiz

wohnungen

Immobilienangaben in Bay of Cadiz, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
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