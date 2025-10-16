Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mehrfamilienhäuser in Barcelones, Spanien

gewerbeimmobilien
199
restaurants
19
büros
4
laden
10
1 immobilienobjekt total found
Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter)! in Barcelona, Spanien
Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter)!
Barcelona, Spanien
Zimmer 19
Fläche 1 788 m²
For Sale — Residential Building in Barcelona (Gothic Quarter) A unique opportunity to acq…
$7,62M
