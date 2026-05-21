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Häuser mit Swimmingpool in Bajo Guadalentin, Spanien

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Mazarron
62
Alhama de Murcia
53
12 immobilienobjekte total found
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Elegante freistehende Villa mit Dachterrasse, großem Keller und Gemeinschaftspool, gelegen i…
$429,675
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Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 217 m²
Charmante freistehende Villa mit großzügiger Dachterrasse, Keller und Gemeinschaftspool in e…
$336,520
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$341,433
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 242 m²
Etagenzahl 1
Hochwertige, geräumige Villa mit großer Dachterrasse und privatem Pool in einem Golfplatz mi…
$439,898
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Traumhafte Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Be…
$368,744
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Villa 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 156 m²
Luxuriöse Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool direkt am Golfplatz Bez…
$322,651
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Kolasin ValleysKolasin Valleys
Doppelhaus 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Doppelhaus 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Etagenzahl 1
Attraktives Maisonette-Haus in der obersten Etage mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisp…
$289,742
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 182 m²
Etagenzahl 1
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und privatem Pool in einem Golfresort Li…
$386,029
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 172 m²
Attraktive Villa mit großer Dachterrasse, Garten und Parkplatz ohne Pool, gelegen an einem G…
$379,979
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Villa 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 225 m²
Etagenzahl 1
Schöne Villa mit großer Dachterrasse, privatem Pool und Garten neben einem Golfplatz Lief…
$352,149
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Villa 5 zimmer in Mazarron, Spanien
Villa 5 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 279 m²
Etagenzahl 1
Geräumige, brillante Villa mit großer Dachterrasse, großem Garten und privatem Pool neben ei…
$484,927
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Reihenhaus 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Reihenhaus 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Etagenzahl 2
Fantastisches Reihenhaus mit Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspool in Str…
$299,766
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Eigenschaftstypen in Bajo Guadalentin

villen
bungalows
reihenhäuser

Immobilienangaben in Bajo Guadalentin, Spanien

mit Garage
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