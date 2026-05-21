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Wohnungen mit Swimmingpool in Bajo Guadalentin, Spanien

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Alhama de Murcia
55
Mazarron
17
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Moderne Erdgeschosswohnung mit großer Terrasse, Garten und Paddle-Tennisplätzen neben einem …
$251,670
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Penthouse 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
Stockwerk 3/4
Luxuriöses Penthouse mit großer Dachterrasse und Paddle-Tennisplätzen in einem Golfresort …
$296,469
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Wohnung 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 2
Luxuriöse Wohnung auf der mittleren Etage mit großer Terrasse und Paddle-Tennisplätzen neben…
$226,253
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Wohnung 3 zimmer in Mazarron, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Mazarron, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Stockwerk 1
Tolle Wohnung auf der mittleren Etage mit herrlichem Seeblick, großer Terrasse, Gemeinschaft…
$265,116
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Eigenschaftstypen in Bajo Guadalentin

penthäuser
2 Zimmer
3 Zimmer

Immobilienangaben in Bajo Guadalentin, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Seeblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
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