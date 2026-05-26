Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Baix Llobregat
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Meerblick

Villen am Meer in Baix Llobregat, Spanien

;
Castelldefels
16
Gava
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,83M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Baix Llobregat, Spanien

mit Bergblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen