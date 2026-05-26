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Villen mit Bergblick kaufen in Baix Llobregat, Spanien

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Castelldefels
16
Gava
3
1 immobilienobjekt total found
Villa 7 zimmer in Castelldefels, Spanien
Villa 7 zimmer
Castelldefels, Spanien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 331 m²
Etagenzahl 3
Freistehende Villa mit 5 Schlafzimmern und Meerblick in Barcelona in Strandnähe Neu erbaute …
$2,83M
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Immobilienangaben in Baix Llobregat, Spanien

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