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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Aspe, Spanien

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3 Zimmer
8
1 immobilienobjekt total found
Penthouse 4 zimmer in Aspe, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Aspe, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 101 m²
Stockwerk 2
Erstaunliches Penthouse mit großer Dachterrasse, Garten und herrlichem Bergblick inmitten de…
$236,642
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