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Häuser zur Kurzzeitmiete in Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
4 bed villa with cinema room and private pool in Benalmadena, Spanien
UP UP
4 bed villa with cinema room and private pool
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$636
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