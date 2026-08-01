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Haus mit Garten kaufen in Arroyo de la Miel Benalmadena Costa, Spanien

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Villa 10 zimmer in Benalmadena, Spanien
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Villa 10 zimmer
Benalmadena, Spanien
Zimmer 10
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
Einzigartige 500m3 bauen freistehende Villa zum Verkauf mit Pool und Kinoraum, in abgelegene…
$2,08M
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