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Villen mit Pool in Arona, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Villa zum Verkauf in Los Christianos. Die Gesamtfläche beträgt 335m2, inklusive Innen- und T…
$670 615
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Villa in El Bebedero, Spanien
Villa
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine Luxusvilla mit herrlichem Blick auf das Meer und den Teide-Vulkan im …
$583 143
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Zum Verkauf steht eine separate Villa im Gebiet Valle San Lorenzo, Gemeinde Arona. Fläche 1 …
$688 109
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Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 545 m²
Moderne Eckvilla in einer der besten Residenzen der Stadt Los Cristianos - Mesetas del Mar. …
$1,03M
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