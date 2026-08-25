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Stadthäuser mit Swimmingpool in Arona, Spanien

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4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305 567
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$635 626
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$465 348
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Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524 829
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