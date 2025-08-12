Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Arona
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Arona, Spanien

villen
10
bungalows
4
reihenhäuser
17
duplexes
13
10 immobilienobjekte total found
Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 545 m²
Moderne Eckvilla in einer der besten Residenzen der Stadt Los Cristianos - Mesetas del Mar. …
$1,02M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zu verkaufen in Stadthäusern in La Finca, der ersten Phase von Aguilas del Teide. Im Erdgesc…
$305,164
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Zum Verkauf ein dreistöckiges Stadthaus in El Camison, an der Grenze zwischen den Städten Lo…
$524,136
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Ecke dreistöckiges Stadthaus mit einer Fläche von 135 m². Das Stadthaus befinde…
$464,734
Eine Anfrage stellen
Villa in El Bebedero, Spanien
Villa
El Bebedero, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 280 m²
Zum Verkauf steht eine Luxusvilla mit herrlichem Blick auf das Meer und den Teide-Vulkan im …
$582,373
Eine Anfrage stellen
Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 253 m²
Zum Verkauf steht eine separate Villa im Gebiet Valle San Lorenzo, Gemeinde Arona. Fläche 1 …
$687,200
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Arona, Spanien
Reihenhaus
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 132 m²
Stadthaus zum Verkauf in der neu gebauten Elite Wohnanlage PortoNovo im Zentrum von Los Cris…
$634,787
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette in der malerischen Gegend von Chayofita in La Finca.Duplex…
$305,164
Eine Anfrage stellen
Villa in Arona, Spanien
Villa
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 275 m²
Villa zum Verkauf in Los Christianos. Die Gesamtfläche beträgt 335m2, inklusive Innen- und T…
$669,729
Eine Anfrage stellen
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Zum Verkauf steht eine Maisonette-Wohnung im Komplex Parque Tropical in Los Cristianos. Der …
$366,895
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen