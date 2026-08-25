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Apartments mit Pool in Arona, Spanien

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studio-wohnungen
13
1 Zimmer
64
2 Zimmer
29
3 Zimmer
9
34 immobilienobjekte total found
Studio in Arona, Spanien
Studio
Arona, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studio zum Verkauf bei Chaparral an der Costa del Silencio. Salon, amerikanisch ausgestattet…
$92 137
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung im Komplex Flamingo in der Zone Palm Mar. Der Komplex ist nur …
$167 945
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Wohnung im Komplex Playa Graciosa, Los Cristianos, besteht aus 3 Schlafzimmern, 3 Bädern, Es…
$524 829
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 66 m²
Zum Verkauf Wohnung im Parque Santiago III Komplex, in der Zone Playa de Las Americas. Auf d…
$798 906
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Apartment mit einem Schlafzimmer in Palm Mar im Komplex Bahia de Los Menceyes, 200 m vom Mee…
$373 212
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung in der Anlage "Parque Santiago 2", Playa de Las Americas. Die …
$360 383
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Im Las Floritas-Komplex befindet sich ein Apartment im Stadtteil Las Americas. Bestehend aus…
$186 606
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in Castle Harbor, Los Cristianos. Die Wohnung befindet sic…
$192 437
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Wohnung zum Verkauf in Castle Harbour in Los Cristianos. Die Fläche ist 65 m2 innen und 9 m2…
$276 410
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Einzimmerwohnung in Oasis Mango, Los Cristianos. Voll reformiert mit Meerblick. Der Komplex …
$163 280
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung zum Verkauf in der Anlage El Drago, Costa del Silencio. Bestehend aus 2 Schlafzimmer…
$127 125
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Wohnung zum Verkauf in Torres del Sol Komplex in Los Cristianos mit 1 Schlafzimmer, 1 Badezi…
$256 583
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Wohnung zum Verkauf in La Finca Komplex, im Stadtteil Chayofa. Die Wohnung besteht aus: 1 S…
$184 273
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein-Zimmer-Wohnung im Komplex Los Balandros, in der Zone Palm Mar. Mit einer Halle, Bad, Sch…
$169 112
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung in der schönen Anlage ̈Las Olas ̈, Palm Mar. Der Komplex verfü…
$326 560
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 87 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung im Parque Santiago III Komplex, Las Americas. Die Entfernung z…
$437 358
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
Wohnung zum Verkauf, in der Anlage "Las Floritas", Las Americas mit Meerblick. Das Hotel lie…
$214 597
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Wohnung zum Verkauf, die sich im touristischen Bereich El Dorado, Las Americas befindet. Au…
$169 112
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen ist eine Bergblick-Wohnung im Chayofa Country Club, in der Gegend der ruhigen u…
$220 428
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Die Wohnung im Komplex Tajinaste, Las Americas mit einem Schlafzimmer, ein Badezimmer, mit e…
$195 936
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung, die sich im Bereich Palm Mar befindet, im Komplex San …
$209 932
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Studio 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zu verkaufen Studio im Castle Harbor in Los Cristianos. Komplett möbliert, besteht aus einem…
$162 114
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im Komplex Playa Graciosa II, an der Ancla Street. Die Wohnun…
$489 840
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit 1 Schlafzimmer im Sommerland Komplex, in der Zone L…
$220 428
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Im Verkauf befindet sich eine Wohnung im Komplex El Caribe, die sich in der Zone Las America…
$163 164
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Palm Mar Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Palm Mar Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Wohnung in Palm Mar mit Gartenblick. Bestehend aus: 1 Schlafzimmer, Badezimmer, Wohnzimmer, …
$186 606
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Wohnung zum Verkauf in Vista Hermosa Komplex, im Bereich Los Cristianos. Sostiot Wohnung: 3…
$306 150
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Verkauf Penthouse mit 2 Schlafzimmern im Komplex Teneriffa Royal Garden, Las Americas. Das P…
$687 526
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Zu verkaufen ist eine renovierte und gut eingerichtete Wohnung mit einem Schlafzimmer, Wohnz…
$194 770
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Arona, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Arona, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Ein-Zimmer-Wohnung in El Dorado, Las Americas. In gutem Zustand, in der touristischen Gegend…
$174 943
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