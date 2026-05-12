Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Area Metropolitana de Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Schwimmbad

Villen mit Swimmingpool in Area Metropolitana de Murcia, Spanien

;
Murcia
129
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 154 m²
Etagenzahl 1
Fantastische Villa mit privatem Pool, Parkplatz auf dem Grundstück und einer geräumigen Dach…
$324,372
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Area Metropolitana de Murcia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen