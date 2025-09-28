Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Area Metropolitana de Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Bergblick

Villen mit Bergblick kaufen in Area Metropolitana de Murcia, Spanien

Murcia
108
1 immobilienobjekt total found
Villa 4 zimmer in Murcia, Spanien
Villa 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 282 m²
Exklusive Design-Villen mit 2, 3 und 4 Schlafzimmern und atemberaubendem Blick auf die Natur…
$563,892
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Area Metropolitana de Murcia, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
Golfplatz in der Nähe
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen