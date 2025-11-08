Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Area Metropolitana de Murcia
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse

Penthäuser in Area Metropolitana de Murcia, Spanien

Penthouse Löschen
Alles löschen
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 3 zimmer in Murcia, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern und Pool in Murcia Diese Häuser befinden sich in einer ruhi…
$293,277
Eine Anfrage stellen
Penthouse 4 zimmer in Murcia, Spanien
Penthouse 4 zimmer
Murcia, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Häuser mit 2 und 3 Schlafzimmern und Pool in Murcia Diese Häuser befinden sich in einer ruhi…
$351,932
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Area Metropolitana de Murcia, Spanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen