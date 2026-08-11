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Villen in Anoia, Spanien

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41 immobilienobjekt total found
Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 6
Fläche 349 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Eckvilla aus dem Jahr 1996 in d…
$1,37M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen des malerischen San Javier erwartet Sie ein Wohnprojekt mit 27…
$398,464
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
Objektbeschreibung: Dieses außergewöhnliche Haus mit einer Gesamtfläche von 360 m² (255 m² W…
$846,022
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 234 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eines der letzten verfügbaren Häuser dieses prest…
$710,156
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Städtchen Orihuela bietet sich Ihnen die einmalige Gelegen…
$319,684
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: In einem geschlossenen und sicherheitsüberwachten Bereich in Roldán bei …
$449,842
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Villa in Carme, Spanien
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 242 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Orihuela gelegen, bieten diese exklusiven Villen…
$1,14M
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen der spanischen Stadt Roldán entsteht ein exklusiver Komplex lu…
$362,956
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Bungalow mit vier Zimmern und ei…
$407,027
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Objektbeschreibung: In der exklusiven Gegend von Los Guardianes gelegen, bietet diese Wohnan…
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Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
Objektbeschreibung: Im Herzen der Costa Cálida, im ruhigen und exklusiven Viertel Los Alcáza…
$560,018
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Objektbeschreibung: In der attraktiven Lage von Los Alcázares in der Region Murcia entsteht …
$640,967
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Villa in Carme, Spanien
Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Objektbeschreibung: Im charmanten Ort Benijófar gelegen, bietet diese exklusive Wohnanlage 1…
$530,904
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 98 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen eine exklusive Kollektion von 49 freistehenden Hä…
$456,692
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Villa
Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt Algorfa gelegen, bietet diese exklusive Sammlung…
$542,322
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 111 m²
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 137 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen dieses charmante, traditionelle spanische Haus in…
$348,228
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Villa
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Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Objektbeschreibung: An der Südostküste Spaniens, im beliebten Ferienort Los Alcázares, entst…
$366,495
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 116 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen einen exklusiven Komplex moderner Villen in der b…
$534,330
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Carme, Spanien
Schlafräume 3
Fläche 293 m²
Objektbeschreibung:
$985,313
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Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: An der Costa Cálida, im ruhigen und begehrten Viertel Los Alcázares, ent…
$685,609
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Schlafräume 4
Fläche 275 m²
Objektbeschreibung: In der exklusiven Gegend von Dehesa de Campoamor gelegen, bieten diese V…
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Schlafräume 3
Fläche 118 m²
Objektbeschreibung: In der malerischen Stadt Benijófar vereint dieses exklusive, freistehend…
$490,373
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Schlafräume 3
Fläche 210 m²
Objektbeschreibung: An der Südostküste Spaniens, in der Region Murcia, entsteht eine exklusi…
$746,006
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Schlafräume 3
Fläche 113 m²
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Schlafräume 3
Fläche 95 m²
Objektbeschreibung: In der wunderschönen Gegend von Orihuela Costa gelegen, bietet diese Woh…
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Fläche 150 m²
Objektbeschreibung: Wir präsentieren Ihnen ein außergewöhnliches Projekt einer freistehenden…
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Fläche 308 m²
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Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Objektbeschreibung: In der charmanten Stadt San Javier gelegen, bietet diese Wohnanlage eine…
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Fläche 308 m²
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