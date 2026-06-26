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Mehrstöckige Wohnungen am Meer in Andalusien, Spanien

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Estepona, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Estepona, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 257 m²
Stockwerk 1/2
Einladende Wohnung im mittleren Stock mit großer Terrasse, Pool, Fitnessstudio und Spa mit P…
$655,236
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Immobilienangaben in Andalusien, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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