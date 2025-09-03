Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Mansions in Andalusien, Spanien

1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 18 zimmer in Benahavis, Spanien
Herrenhaus 18 zimmer
Benahavis, Spanien
Zimmer 18
Schlafräume 15
Anzahl der Badezimmer 15
Fläche 1 269 m²
Etagenzahl 3
Meerblick-Mansion mit Tourismuslizenz und Ausgezeichneter Lage in Benahavis Die Mansion lieg…
$16,33M
Immobilienangaben in Andalusien, Spanien

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
