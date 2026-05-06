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Duplexes am Meer in Altea, Spanien

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1 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 5 zimmer in Altea, Spanien
Doppelhaus 5 zimmer
Altea, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 152 m²
Moderne Maisonette-Wohnung mit 4 Schlafzimmern und Meerblick in Altea Die Gegend liegt in Al…
$701,799
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