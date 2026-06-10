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Villen mit Terrasse in Albatera, Spanien

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Villa in Albatera, Spanien
Villa
Albatera, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Zu renovierendes Landhaus mit großem Grundstück in Albatera . 70 m2 großes Landhaus mit 3 Sc…
$203,459
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