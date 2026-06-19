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Mehrstöckige Wohnungen mit Swimmingpool in Alicante, Spanien

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer in Dolores, Spanien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 4 zimmer
Dolores, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 136 m²
Etagenzahl 2
Charmante Wohnung im Erdgeschoss mit einem kleinen privaten Garten, Terrasse, Pool und Parkp…
$321,285
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Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garten
mit Terrasse
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