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Wohnungen mit Swimmingpool in Aguilas, Spanien

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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3 Zimmer
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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Stockwerk 1
Eine elegante Wohnung im Mittelgeschoss mit atemberaubendem Meerblick, privater Terrasse und…
$309,026
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Wohnung 4 zimmer in Aguilas, Spanien
Wohnung 4 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 125 m²
Stockwerk 1/2
Moderne Wohnung im mittleren Stockwerk mit Terrasse und Gemeinschaftspool in einer exklusive…
$331,870
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Penthouse 3 zimmer in Aguilas, Spanien
Penthouse 3 zimmer
Aguilas, Spanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 2/3
Atemberaubendes Penthouse mit großer Dachterrasse, herrlichem Meerblick und Gemeinschaftspoo…
$345,299
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