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Penthäuser mit Bergblick kaufen in Adeje, Spanien

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5 immobilienobjekte total found
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$437,927
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$900,472
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$427,662
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,76M
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$626,505
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