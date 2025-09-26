Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  Spanien
  Spanien
  Adeje
  Wohnimmobilien
  Haus
  Terrasse

Häuser mit Terrasse in Adeje, Spanien

6 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$838,981
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz
$1,17M
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 290 m²
Zum Verkauf steht eine wunderschöne Villa, nur 4 Minuten vom Meer und dem Strand La Pinta en…
$3,05M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$481,646
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$380,393
