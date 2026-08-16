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Häuser mit Pool in Adeje, Spanien

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59
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10
21 immobilienobjekt total found
Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf im El Cortijo-Komplex im Herzen von Playa de Las Americas.   …
$256,583
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Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Geräumiges Stadthaus zum Verkauf im Komplex Terrazas del Galeon in Adeje. Das Haus besteht …
$290,405
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Doppelhaus 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Maisonette-Wohnung zum Verkauf in der Wohnanlage Colina Blanca in San Eugenio Alto. 1 Schlaf…
$160,948
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DD CO DEDD CO DE
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Penthouse in der Anlage Un Posto Al Sol, Callao Salvaje.…
$204,100
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Separate Villa in der Wohnanlage Las Mimosas in Torviscas Alto. Im Erdgeschoss befindet sich…
$402,369
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Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,166
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Villa in der Gegend von El Galeon, in der Anlage La Capitana. Villa besteht aus: 4 Schlafzim…
$670,615
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Eine prächtige Maisonette in der Wohnanlage "Adeje Paradise" am Playa Paraiso - einem Gebiet…
$303,235
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 564 m²
Zum Verkauf zweistöckige Villa in der Gegend von Roque del Conde, Costa Adeje . Die Villa ve…
$874,715
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Reihenhaus zum Verkauf in Valle del Sol im El Madroñal Bereich. Im Erdgeschoss befindet sich…
$348,720
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$927,198
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Zu verkaufen ist eine Villa mit einer Wohnfläche von 260 m2, eine Terrassenfläche von 400 m2…
$810,569
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Villa in La Caleta, 3 zu Fuß vom Meer und 10 Minuten vom besten Strand von Play…
$991,344
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
Im Verkauf befindet sich eine angrenzende Villa im südlichen Teil der Insel Teneriffa, die 2…
$851,389
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Villa mit einem riesigen beheizten Pool und Meerblick. Die …
$1,04M
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen ist eine neue moderne Villa im Süden der Insel Teneriffa in der Stadt Callao Sa…
$670,615
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Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Dreistöckiges Stadthaus in der Region El Madroñal in der Wohnanlage Oasis Fañabe. Beinhaltet…
$425,695
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Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$513,166
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Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 500 m²
Die neue Luxusvilla befindet sich in der ruhigen Elite-Gegend Roque del Conde an der Costa A…
$796,574
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Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
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Villa 5 zimmer in Miraverde, Spanien
Villa 5 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 3
4 Schlafzimmer   VillaDiese voll möblierte Luxusvilla befindet sich in einer der besten Gege…
$781,886
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