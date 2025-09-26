Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Berghütte kaufen in Adeje, Spanien

4 immobilienobjekte total found
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
$1,63M
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Air conditioning, Terras, garage, uitzicht op de bergen, balkon
$481,646
$481,646
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Terras, dakterras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen, balkon
$380,393
$380,393
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Luxury Villa in Adeje, Caldera del Rey, for sale Luxury villa in the best area of Costa Ade…
$2,87M
$2,87M
