  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Adeje
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Adeje, Spanien

villen
51
bungalows
4
reihenhäuser
16
duplexes
12
17 immobilienobjekte total found
Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Zu verkaufen Villa in der Elite von El Madroñal, Costa Adeje. Die Villa ist komplett renovie…
$933,923
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Duplex zum Verkauf in Villas Fañabe an der Costa Adeje. Komplett renoviert, besteht aus eine…
$516,888
Doppelhaus 5 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Doppelhaus 5 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Bungalow im Komplex Tegueste, San Eugenio Bajo. Wohnzimmer, 4 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, se…
$513,538
Bungalow in Adeje, Spanien
Bungalow
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Zum Verkauf steht ein Bungalow in der Adeje-Zone. Der Bungalow besteht aus: 2 Schlafzimmern,…
$350,139
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 354 m²
Dream Homes Tenerife presents this luxurious 4-bedroom villa with a private heated pool in A…
$1,63M
Doppelhaus 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad
$838,981
Villa 5 zimmer in Miraverde, Spanien
Villa 5 zimmer
Miraverde, Spanien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 192 m²
Etagenzahl 3
4 Schlafzimmer   VillaDiese voll möblierte Luxusvilla befindet sich in einer der besten Gege…
$781,886
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 142 m²
Klimaanlage, Garten, Terrasse, Parkplatz
$1,17M
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Zu verkaufen ist eine neue moderne Villa im Süden der Insel Teneriffa in der Stadt Callao Sa…
$671,100
Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 150 m²
Townhouse for sale in Valle del Sol in the El Madroñal area.  On the ground floor there is a…
$348,972
Villa in Miraverde, Spanien
Villa
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 135 m²
Zum Verkauf steht eine schöne Villa mit einem riesigen beheizten Pool und Meerblick. Die …
$1,05M
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
$671,100
Reihenhaus in Adeje, Spanien
Reihenhaus
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
$290,616
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Etagenzahl 3
Luxury Villa in Adeje, Caldera del Rey, for sale Luxury villa in the best area of Costa Ade…
$2,87M
Reihenhaus in Miraverde, Spanien
Reihenhaus
Miraverde, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Eckstadthaus mit einer Fläche von 220 m2, gebaut auf einem Grundstück von 322 m…
$442,343
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Zu verkaufen Villa in La Caleta, 3 zu Fuß vom Meer und 10 Minuten vom besten Strand von Play…
$992,061
Villa in Adeje, Spanien
Villa
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 199 m²
On sale is an adjacent villa in the southern part of Tenerife Island, built in 2008. The vil…
$857,564
