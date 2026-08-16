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Apartments mit Pool in Adeje, Spanien

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penthäuser
10
studio-wohnungen
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1 Zimmer
70
2 Zimmer
63
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62 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Studio zum Verkauf in San Eugenio Bajo im Komplex Ocean Park. Wohnzimmer, amerikanische Küch…
$157,449
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Verkaufsstudio in Torviscas Alto im Laguna Park II. Wohnzimmer, amerikanische Küche, Bad und…
$110,797
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit Meerblick in der Gegend von Torviscas Alto. Es befi…
$200,601
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung mit 1 Schlafzimmer, Bad und Terrasse mit Blick auf das M…
$334,724
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in La Caleta. Die Wohnung besteht aus: 1 Schlafzimmer, Bad…
$431,526
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 4 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 4
Fläche 110 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung mit einem Pool auf der Anlage und einem Garten. Zweiges…
$449,020
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LDV InvestLDV Invest
Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Zum Verkauf steht ein Penthouse in der Residenz von Sonia, Callao Salvaje. Fläche: 120 m2. D…
$367,380
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 85 m²
Zu verkaufen ist eine Doppelwohnung, die sich in der Zone Los Cristianos befindet. Das Apart…
$309,066
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung im komplexen Inseldorf San Eugenio Alto. Der Komplex hat eine…
$290,405
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung in Laguna Park II, Costa Adeje. Der Komplex verfügt über eine…
$134,123
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Studio auf dem Gebiet des komplexen Inseldorfes Costa Adeje. Bars, Restaurants und Superm…
$139,954
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Studio in Miraverde, Spanien
Studio
Miraverde, Spanien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Studio in der exklusivsten Gegend Südteneriffas, nur 5 zu Fuß von Playa de Fanyabe entfernt.…
$156,282
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Zu verkaufen Wohnung in der Mareverde-Komplex in Torviscas Bajo. Wohnung 55 m2, 2 Schlafzimm…
$230,925
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wohnung im Komplex Mirador del Sur in Playa Paraiso. Bestehend aus einem Wohnzimmer, einer o…
$180,774
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Zum Verkauf steht ein wunderschönes Studio im Komplex von Santa Maria in der Gegend von San …
$185,440
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
In der gemütlichen Wohnanlage Las Barandas, die sich an der ersten Küste zum Verkauf befinde…
$145,786
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Wohnung zum Verkauf in San Eugenio Bajo, Costa Adeje, in der Orlando-Komplex (Studio umgewan…
$220,428
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Zu verkaufen Wohnung in Torviscas Bajo, Costa Adeje, im Mareverde-Komplex (ein Studio, das i…
$186,606
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Wohnung zum Verkauf in Windor Park Komplex, San Eugenio Alto. Es gibt 2 Swimmingpools in der…
$160,948
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Zum Verkauf steht eine Wohnung mit Meerblick in der Gegend von San Eugenio. Die Wohnung best…
$194,187
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 76 m²
Das Stadthaus befindet sich in El Jable Komplex, Callao Salvaje. In einem Stadthaus mit 2 Sc…
$250,752
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Zum Verkauf komplett renovierte und möblierte Wohnung im Komplex Altos del Roque im Bereich …
$320,729
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Das Apartment befindet sich im Komplex Villas Canarias in der Zone Adeje. Eine sehr ruhige G…
$145,786
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Zu verkaufen ist ein Apartment in Costa Adeje in der Avenida Madroñal Valle de Izas Zone. Di…
$396,538
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Zu verkaufen Wohnung in der Montesol-Komplex in San Eugenio Alto. Der Komplex besteht aus 7 …
$243,754
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Zum Verkauf eine komplett renovierte Wohnung in der Lagos de Fañabe Komplex, befindet sich a…
$285,740
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Villas Fañabe Komplex, Costa Adeje. Die Wo…
$258,916
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung im Komplex Terraza del Conde 1 in der Zone Torviscas Alto. Vol…
$250,752
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Auf Verkauf Wohnung in der schönen und gemütlichen Anlage Villamar, in der Zone von Adeje. …
$431,526
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist eine schöne Wohnung, die sich im Komplex Club Atlantis befindet, in der Geg…
$349,886
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