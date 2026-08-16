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Wohnungen mit Bergblick kaufen in Adeje, Spanien

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1 Zimmer
70
2 Zimmer
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27 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$652,436
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Terras, dakterras, parkeren, uitzicht op de bergen
$437,927
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Studio 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$381,599
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$279,030
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 179 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,30M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$674,321
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$766,999
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 75 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$522,847
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,53M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$267,237
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$466,293
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$283,636
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$380,259
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Wir freuen uns, diese schöne Wohnung im Zentrum von Adeje zum Verkauf anbieten zu können. Kü…
$463,887
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$523,646
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 87 m²
Tuin, Terras, garage, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$924,285
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$769,949
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Air conditioning, Tuin, Terras, dakterras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$900,472
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Penthouse in Miraverde, Spanien
Penthouse
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$427,662
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Air conditioning, Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$472,443
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Air conditioning, Terras, parkeren, uitzicht op de bergen
$645,256
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Miraverde, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Miraverde, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$1,26M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 65 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, garage, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$541,867
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Studio 1 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Studio 1 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Tuin, Terras, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$262,406
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 176 m²
Air conditioning, Tuin, Terras, parkeren, privé zwembad, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht…
$2,76M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Adeje, Spanien
Wohnung 2 Schlafzimmer
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 58 m²
Bergblick, Balkon
$272,344
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Penthouse in Adeje, Spanien
Penthouse
Adeje, Spanien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Tuin, Terras, parkeren, gemeenschappelijk zwembad, uitzicht op de bergen
$626,505
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