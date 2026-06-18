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Gewerbeimmobilien in Sankt Peter-Vertoyba, Slowenien

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Gewerbefläche 800 m² in Sankt Peter, Slowenien
Gewerbefläche 800 m²
Sankt Peter, Slowenien
Fläche 800 m²
Gästehaus mit Zimmern und einem Club im nächsten Vorort von Ljubljana.In einer schönen, ruhi…
$911,129
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