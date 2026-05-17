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Haus mit Garten kaufen in Radmannsdorf, Slowenien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Begunje na Gorenjskem, Slowenien
Haus 6 zimmer
Begunje na Gorenjskem, Slowenien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 678 m²
In Begunje steht ein äußerst gut gebautes Wohnhaus mit Nebengebäuden zum Verkauf. Das Geb…
$1,32M
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