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Haus mit Garten kaufen in Koper, Slowenien

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Haus 6 zimmer in Koper, Slowenien
Haus 6 zimmer
Koper, Slowenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Zum Verkauf steht ein hochwertiges Einfamilienhaus in Koper, das sich in einer ruhigen Lage …
$2,28M
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