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Berghütte kaufen in Izola, Slowenien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Izola, Slowenien
Haus 5 zimmer
Izola, Slowenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Einfamilienhaus an der slowenischen Küste, erbaut im Jahr 2004, in guter Lage oberhalb von P…
$975,293
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