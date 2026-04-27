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Häuser in Herpelle-Gossdorf, Slowenien

1 immobilienobjekt total found
Haus 3 Schlafzimmer in Golac, Slowenien
Haus 3 Schlafzimmer
Golac, Slowenien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 157 m²
Etagenzahl 2
Außergewöhnliche Gelegenheit zum Bau Ihres Traumhauses in der Natur – inklusive aller Unterl…
$64,082
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Immobilienangaben in Herpelle-Gossdorf, Slowenien

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