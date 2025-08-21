Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowakei
  3. Fragendorf
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Fragendorf, Slowakei

1 immobilienobjekt total found
Haus 4 zimmer in Fragendorf, Slowakei
Haus 4 zimmer
Fragendorf, Slowakei
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf eine 4-Zimmer-Wohnung mit einer Fläche von 126 m2 (einschließlich ein…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen