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Wohnimmobilien in Eperieser Landschaftsverband, Slowakei

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 Schlafzimmer in Zeleznik, Slowakei
Haus 5 Schlafzimmer
Zeleznik, Slowakei
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges Haus zum Verkauf in Herceg Novi, Topla Bezirk. Das Haus mit einer Gesamtfläche…
$371,610
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Immobilienangaben in Eperieser Landschaftsverband, Slowakei

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