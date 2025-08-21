Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Slowakei
  3. Bischdorf
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Bischdorf, Slowakei

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 Schlafzimmer in Bischdorf, Slowakei
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bischdorf, Slowakei
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Stockwerk 4/8
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen