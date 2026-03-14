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Villen in Kamenitz, Serbien

1 immobilienobjekt total found
Villa 6 zimmer in Kamenitz, Serbien
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Villa 6 zimmer
Kamenitz, Serbien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Superluxury Villa neben Novi Sad in der Republik Serbien, an den Hängen von Frushka Gora, au…
$1,78M
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