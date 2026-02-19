Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Serbien
  3. Bezirk Syrmien
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Bezirk Syrmien, Serbien

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in City of Sremska Mitrovica, Serbien
Wohnung 3 zimmer
City of Sremska Mitrovica, Serbien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/5
$59,235
Immobilienagentur
ИП Риелтор без границ kz
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Polski, Italiano
Immobilienangaben in Bezirk Syrmien, Serbien

