Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Serbien
  3. Pirot Administrative District
  4. Gewerbeimmobilien
  5. Investition

Anlageimmobilien in Pirot Administrative District, Serbien

Investition Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
DEVELOPMENT PROJECT in Crvena Jabuka, Serbien
DEVELOPMENT PROJECT
Crvena Jabuka, Serbien
Fläche 150 000 m²
Einführung eines Entwicklungsprojekts.Ein 10 MW Solarkraftwerk. Es wurde eine 30-jährige Lea…
$1,82M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen