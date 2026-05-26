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Langfristige Miete von Häuser in Stadt Belgrad, Serbien

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1 immobilienobjekt total found
Haus 8 zimmer in Koracica, Serbien
Haus 8 zimmer
Koracica, Serbien
Zimmer 8
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 350 m²
Etagenzahl 4
Villa Koracica, Stadt Belgrad, BezirkMladenovac, Dorf Koracica (50 km vom Zentrum, 65 km. vo…
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